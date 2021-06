Basketball: DBB ohne Dennis Schröder bei Olympia wegen Versicherung

Diese Erfahrung musste nun der Deutsche Basketball Bund (DBB) vor dem Olympia-Qualifikationsturnier in Split machen. Laut dem Verband verhindern "enorme Versicherungsanforderungen" die Teilnahme von NBA-Star Dennis Schröder am Kampf um die Olympischen Spiele .

Selbst wenn sich die DBB-Auswahl für Olympia qualifiziert, wird man weiter auf den Point Guard verzichten müssen, da sich an den Umständen nichts ändert. "Ich bedauere sehr, dass das Team in Split ohne mich auskommen muss und dass ich es nicht unterstützen kann. Ich bin überzeugt, dass die Jungs es trotzdem zu Olympia schaffen und blicke jetzt schon auf die EuroBasket 2022 in Deutschland", erklärte Schröder, der bereits beim DBB-Team weilte.