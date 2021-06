GFL: Dresden Monarchs beenden Siegesserie von Braunschweig Lions nach 1002 Tagen

Am 4. Spieltag der Sharkwater GFL besiegen die Dresden Monarchs die New Yorker Lions aus Braunschweig. Für diese endet damit die Siegesserie nach 1002 Tagen.

Nach 1002 ungeschlagenen Tagen in der GFL endete für den Meister New Yorker Lions aus Braunschweig diese unglaubliche Serie. Mit 27:35 mussten sie sich am vierten Spieltag der Sharkwater GFL mit 27:35 den Dresden Monarchs geschlagen geben. (GFL: Spielplan/Ergebnisse und Tabellen)