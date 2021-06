Bondscoach de Boer über EM-Titel: "Das ist unser Ziel"

Der niederländische Bondscoach Frank de Boer hat vor dem Achtelfinale der Fußball-EM gegen Tschechien seine Titelambitionen unterstrichen. "Wir wollen nicht nur das Finale erreichen, sondern es auch gewinnen", sagte er am Samstag und deutete eine mögliche Party auf den berühmten Grachten an: "Das ist unser Ziel: Die Kanäle von Amsterdam. Dann ist das Turnier ein großer Erfolg. Aber es ist so, wie ich zuvor schon sagte: Es gibt sechs oder sieben Teams, die auch so denken."