EM: 7er-Rugby-Nationalmannschaft im Viertelfinale gegen Spanien

Damit muss der Titelverteidiger im Viertelfinale am Sonntagvormittag die Spanier aus dem Weg räumen, die das erste Turnier in Lissabon durch einen glücklichen Finalsieg gegen Deutschland gewonnen hatten.

Zwei Siege für Deutschland

Am Samstag gewann das Team von Bundestrainer Damian McGrath zwei von drei Gruppenspielen. Auf das souveräne 31:7 gegen Litauen am Morgen folgte ein ernüchterndes 7:7 gegen Italien. In einer Abwehrschlacht erzielten die Italiener mit der letzten Aktion den Ausgleich. Am späten Nachmittag gelang gegen Gastgeber Russland dank einer Leistungssteigerung nach der Pause ein 22:12.