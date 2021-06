BMW Open: Kaymer fällt nach Schlag ins Wasser zurück

"Ich habe wie schon an den beiden ersten Tagen gut gespielt und mir viele gute Chancen erarbeitet. Leider ist mir der Fehler an der 16 unterlaufen. Wenn man ganz oben mitspielen möchte, darf das nicht passieren. Das ist bitter", sagte Kaymer. Auf dem Par-4-Loch (247,8 m) war dem Schweden Vincent Norrman zuvor ein spektakuläres "Hole in one" gelungen.