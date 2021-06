EM 2021: Schweinsteiger kritisiert Hummels nach Spiel gegen Ungarn

Bastian Schweinsteiger nimmt sich in seiner Analyse des Deutschland-Spiels gegen Ungarn erneut Mats Hummels vor. Vom erfahrenen Innenverteidiger erwartet er mehr.

Bastian Schweinsteiger hat sich in seiner Funktion als ARD -Experte erneut Mats Hummels zur Brust genommen. Der Weltmeister von 2014 kritisierte das Abwehrverhalten des BVB-Verteidigers im letzten Gruppenspiel gegen Ungarn (2:2) - insbesondere beim ersten Gegentor durch Adam Szalai.

Schweinsteiger erwartet mehr von Mats Hummels

"In der Mitte ist es eine Zwei-gegen-Eins-Situation. Da erwarte ich gerade von einem Mats Hummels, dass er die Situation besser einschätzt", analysierte Schweinsteiger. "Adam Szalai - wo hat er seine Stärken? Im Kopfballspiel. Und da muss man besser abdecken. Beide müssen näher am Mann stehen und den Ball verteidigen."

Schweinsteiger ergänzte: "Das sind Erwartungen, die ich an eine klasse Mannschaft und auch an klasse Spieler habe. Ich hoffe, dass wir das in Zukunft besser machen. Ich habe mir zehn, elf Videos angeschaut, das sind immer die gleichen Fehler und das könnte irgendwann auch mal den Unterschied ausmachen."