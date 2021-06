2. Bundesliga, FC Schalke 04: Aufbruchstimmung nach Transfers von Schröder

Rouven Schröder findet auf Schalke keine leichte Aufgabe vor - er scheint aber einen guten Job zu machen. So mancher Fan bezeichnet ihn als Transfer-Gott.

In knapp vier Wochen starten die Königsblauen in ihre erste Zweitliga-Saison seit der Spielzeit 1990/91. Nach dem Abstieg kein Grund zur Freude, doch nun blickt Schalkes Anhang frohen Mutes auf die neue Spielzeit. Beim Saisonauftakt gab es für Trainer Dimitrios Grammozis und die Spieler versöhnlichen Applaus der Fans.

Die neue Zuversicht hat Gründe: vielversprechende Transfers und auch so mancher Abgang. (Transfermarkt: Die heißesten Gerüchte im Transferticker)

Schalke holt sieben Spieler für kleines Geld

In der letzten Spielzeit erzielte er 24 Tore für den Hamburger SV, den er für Schalke ablösefrei verließ. Ein überragender Deal für das klamme S04 - dem einige weitere verheißungsvolle Transfers folgten. Der Architekt des Kaders Mannschaft: Der neue Sportdirektor Rouven Schröder, der zuletzt beim 1. FSV Mainz 05 gearbeitet hatte.

Für wenig Geld holte er noch sieben weitere Spieler. Victor Pálsson kommt für 700.000 Euro aus Darmstadt, Reinhold Ranftl für 650.000 Euro aus Linz. Am Samstag wurde dann auch die Verpflichtung von Marius Bülter bekannt , für den Schalke 800.000 Euro an Union Berlin überweist. Die restlichen Transfers schloss Schröder allesamt zum Nulltarif ab.

Thomas Ouwejan kommt per Leihe von AZ Alkmaar, und Marvin Pieringer wird vom SC Freiburg ausgeliehen. "Es ist ziemlich viel Neuanfang", sagte Grammozis bei SPORT1. In jedem Fall hat er jede Menge Qualität für die 2. Bundesliga hinzubekommen. In den sozialen Netzwerken ist bereits voller Überschwang von "Transfer-Gott" Schröder zu lesen.