Zverev vor Wimbledon: "Djokovic ist der Riesenfavorit"

Für Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev führt der Weg zum Wimbledon-Sieg nur über den Weltranglistenersten und Titelverteidiger Novak Djokovic. "Djokovic ist der Riesenfavorit in diesem Jahr, weil er sich auf dem Belag am wohlsten fühlt", sagte der 24 Jahre alte Hamburger zwei Tage vor dem Start des Grand-Slam-Klassikers auf dem "heiligen Rasen" in London: "Wir Jungen brauchen einfach noch ein bisschen mehr Zeit, um diesen Belag besser kennenzulernen."