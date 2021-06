Tour de France, 1. Etappe: Julian Alaphilippe siegt - Sturz-Drama um Sütterlin

Richtig übel wurde es dann aber zum ersten Mal rund 45 Kilometer vor dem Ziel in Landerneau. Der Massensturz wurde von einer Zuschauerin am Straßenrand ausgelöst, die ein Schild in die Kameras hielt und das heranfahrende Peloton nicht sah.

Tony Martin, der am rechten Rand der Straße fuhr, berührte das Schild und kam zu Fall. Damit löste er eine Kettenreaktion aus, in die fast das gesamte Fahrerfeld involviert war. ( Alle wichtigen Begriffe der Tour de France )

Sütterlin muss aufgeben

Julian Alaphilippe nutzt seine Chance

Alaphilippe ging im Trikot des Weltmeisters an den Start und konnte seine Leistung mit dem Sprung ins Gelbe Trikot krönen. Rund zwei Kilometer vor dem Ziel setzte der Franzose zum Angriff an und hatte direkt ein Loch zu seinen Verfolgern - Tadej Pogacar und Primoz Roglic.

"Als ich die Lücke gesehen habe, dachte ich nur: 'Einfach Vollgas geben und reintreten in die Pedale. Am Ende war es einfach nur ein Wow-Gefühl. Ich kann es gar nicht genau beschreiben", suchte er nach der Zieleinfahrt nach Worten. Dank hatte er vor allem für sein Team übrig, das ihn "super beschützt" hat. "Auch als ich in den Crash involviert war. Mich hat es noch mit am wenigsten erwischt."