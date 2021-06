EM 2021: So bereitet Joachim Löw das DFB-Team auf England vor

Die deutsche Nationalmannschaft trifft am Dienstag auf England. Vor dem Wembley-Kracher muss Joachim Löw noch einiges umplanen. So sieht der Fahrplan aus.

Der frühere England-Legionär (West Bromwich und Arsenal) freut sich auf das Duell: "England hat super Spieler in ihren Reihen. Wir haben großen Respekt, egal, was die Medien dort berichten. Wir wollen mit einer Leistung, wie wir gegen Portugal gezeigt haben, auflaufen und sie schlagen."

Grund: Der Rasen in Wembley soll geschont werden. In London wurden bereits die drei englischen Gruppenspiele ausgetragen. Heute Abend kicken dort Italien und Österreich, am Dienstag dann England und Deutschland. Weiterhin werden die beiden Halbfinals und das Endspiel in Wembley ausgetragen.