Olympia: Ehepaar Unruh führt deutsche Bogenschützen an

Unruh führt die deutschen Bogenschützen bei Olympia an © AFP/SID/JEWEL SAMAD

Rio-Silbermedaillengewinnerin Lisa Unruh führt das vierköpfige Aufgebot der deutschen Bogenschützen für die Olympischen Spiele in Tokio an. Wie der Deutsche Schützenbund (DSB) am Samstag mitteilte, komplettieren Michelle Kroppen und Charline Schwarz das Frauenteam. Bei den Männern ist Lisa Unruhs Ehemann Florian nach der verpassten Team-Qualifikation Einzelstarter. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) muss den Nominierungsvorschlag nun noch absegnen.