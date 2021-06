EM 2021: Gelungene Aktion für Fans - DFB-Team gibt sich volksnah

Die Spieler blödelten herum und warfen sich Bälle an den Kopf, strahlende Gesichter gab es aber vor allem bei den rund 300 Kindern. Bei einer Autogrammstunde für Vereine und Schulen aus der Region hat sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft vor ihrem EM-Achtelfinale am Dienstag (EM 2021, Achtelfinale: England - Deutschland am Dienstag um 18 Uhr im LIVETICKER) in London gegen England volksnah gegeben - die Coronaregeln wurden im Adi-Dassler-Stadion in Herzogenaurach dabei strikt befolgt.