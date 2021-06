Bundesliga, Vorbereitung: Die Sommerfahrpläne von FC Bayern, BVB & Co.

Während die EM in vollem Gange ist, startet bei den Bundesliga-Klubs schon bald die Vorbereitung auf die kommende Saison. Die Sommerfahrpläne der Bundesligisten.

Die Europameisterschaft ist noch im vollen Gange und in der heißen Phase angekommen. Bei den Bundesligisten läuft allerdings schon die Planung für die kommende Saison.

Die Bundesliga-Profis befinden sich im Urlaub, bald steht allerdings der Rückflug in die Heimat an, denn die Vorbereitung für die kommende Saison steht vor der Tür.

FC Bayern München

Sonstiges: DFL-Supercup gegen Borussia Dortmund am 17. August

RB Leipzig

Trainingsstart: 7. Juli (Leistungstests am 5. und 6. Juli)

Trainingslager: 25. Juli bis 1. August in Saalfelden (Österreich)

Borussia Dortmund

Trainingslager: 23. bis 31. Juli in Bad Ragaz (Schweiz)

Sonstiges: DFL-Supercup gegen Bayern München am 17. August

VfL Wolfsburg

Trainingslager: 18. bis 24. Juli in Bad Waltersdorf (Österreich)

Testspiele: FC Erzgebirge Aue (6. Juli), Hansa Rostock (10. Juli), Holstein Kiel (14. Juli), AS Monaco (24. Juli)

Eintracht Frankfurt

Trainingsstart: 1. Juli (Leistungstests am 29. und 30. Juni)

Bayer 04 Leverkusen

Trainingsstart: 6. Juli (Leistungstests am 5. Juli)

Trainingslager: 16. bis 23. Juli in Zell am See / Kaprun (Österreich)