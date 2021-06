EM 2021: UEFA untersagt Joachim Löw Abschlusstraining im Wembley-Stadion

Die Nationalmannschaft bestreitet ihr Abschlusstraining für das Achtelfinale gegen England auf Anordnung der UEFA in Herzogenaurach und nicht in Wembley.

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihr Abschlusstraining für das EM-Achtelfinale in London gegen England ( EM 2021, Achtelfinale: England - Deutschland am Dienstag um 18 Uhr im LIVETICKER ) auf Anordnung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) in Herzogenaurach. Das bestätigte DFB-Sprecher Jens Grittner am Samstag.

Am Samstagabend treffen im englischen Fußball-Tempel schon Italien und Österreich aufeinander. Zudem fanden in London schon die drei Vorrundenspiele der Engländer statt.

Nach dem Training am Montag wird die DFB-Auswahl am späten Nachmittag von Nürnberg aus zum Klassiker am Dienstag aufbrechen. Unmittelbar nach Spielschluss kehrt der DFB-Tross in sein Turnier-Quartier in Herzogenaurach zurück.