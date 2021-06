Van Bommel setzt sich hohe Ziele: Mit Wolfsburg besser als Platz vier

"Wenn man mich sieht, denkt man immer an die Jahre in München, an einen harten Hund. Das stimmt natürlich auch, weil ich immer gewinnen wollte", sagte van Bommel. Auch seine Mannschaft müsse eine Siegermentalität zeigen, "aber nicht so weit über die Grenze gehen, wie ich es gemacht habe". Wolfsburg startet am 14. oder 15. August gegen Aufsteiger VfL Bochum in die Saison.