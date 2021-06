EM 2021: Olmo vor Achtelfinale - "Habe besondere Zuneigung zu Kroatien"

Olmo ist in Katalonien geboren, mit 16 Jahren wechselte der offensive Mittelfeldspieler aus der Jugend des FC Barcelona in die Herrenmannschaft von Dinamo Zagreb.

2020 wechselte Dani Olmo von Zagreb zu RB Leipzig, langfristig sieht er sich jedoch in der Primera Division. "In der Zukunft würde ich irgendwann gerne in Spanien spielen, zu Hause. Aber ich bin erst seit eineinhalb Jahren in Deutschland und möchte dort weitermachen. Ich bin glücklich", sagte Olmo.