EM 2021, DFB-Team: Thomas Müller legt Knieprobleme vor England "ad acta"

Thomas Müller fühlt sich auch körperlich bereit für den Klassiker gegen England im EM-Achtelfinale am Dienstag (EM 2021, Achtelfinale: England - Deutschland am Dienstag um 18 Uhr im LIVETICKER) in London.