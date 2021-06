Schröder-Ersatzmann Lo will Team "nicht alleine tragen"

Nach dem Aus von Dennis Schröder für die Olympia-Qualifikation will sein Ersatzmann Maodo Lo im Nationalteam die Last auf viele Schultern verteilen.

Nach dem Aus von Dennis Schröder für die Olympia-Qualifikation in Split/Kroatien will sein designierter Ersatzmann Maodo Lo im Basketball-Nationalteam die Last auf viele Schultern verteilen. "Ich sehe das nicht als meine Aufgabe, die Mannschaft alleine zu tragen", sagte der 28-Jährige von Meister Alba Berlin am Samstag.