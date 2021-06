EM 2021: Ungarischer Nationaltrainer Rossi attackiert Ronaldo

Provokanter Jubel von CR7

"Ronaldo ist ein großartiger Champion, aber manchmal kann er nervig sein", sagte Rossi in der Gazzetta dello Sport .

Im ersten Gruppenspiel verlor Ungarn mit 0:3 gegen die Portugiesen, Raphael Guerreiro brachte Portugal erst in der 84. Minute in Führung. Ronaldo erzielte in der Schlussphase zwei weitere Tore, das erste davon vom Elfmeterpunkt.