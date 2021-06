Panne vor Achtelfinale: Rettungsrutsche verhindert Tschechiens Abflug

Tschechien hat seinen geplanten Flug zum EM-Achtelfinal-Spielort Budapest aus kuriosen Gründen nicht antreten können. Am Sonntag geht es gegen die Niederlande.

Die tschechische Nationalmannschaft hat ihren geplanten Flug zum EM-Achtelfinal-Spielort Budapest aus kuriosen Gründen nicht antreten können. Weil sich eine Rettungsrutsche am Flugzeug versehentlich mit Luft füllte, konnte der Flieger am Samstagmorgen in Prag nicht abheben.