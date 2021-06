Leichtathletik: Läufer Abdalelah Haroun bei Verkehrsunfall getötet

Außer der Bronzemedaille bei der WM vor vier Jahren in Katars Hauptstadt Doha, wo der Topathlet in 44,48 Sekunden hinter dem südafrikanischen Sieger Wayne van Niekerk und Steven Gardiner von den Bahamas ins Ziel kam, gewann Haroun 2016 bei der Hallen-WM in Portland Silber und 2018 Gold bei den Asienspielen in Jakarta.