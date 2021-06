EM 2021 heute: Belgien - Portugal im Achtelfinale live im TV, Stream, Ticker

Auf einem Level? Lukaku mit Ansage an Lewandowski

Lukaku vs Ronaldo

Es wird die erste Begegnung dieser beiden Nationen in einer K.o.-Phase eines Turniers sein - allerdings trafen sie in der Qualifikation bereits sechs mal aufeinander. Zuletzt vor der EM 2008 als Ronaldo den Portugiesen durch seinen Doppelpack einen 4:0-Sieg bescherte.

Auch im Rückspiel in Brüssel mussten die Belgier mit einer Niederlage vom Platz gehen - sie verloren damals 1:2. Allerdings könnte man mit Blick auf die jeweils sieben geschossenen Tore im bisherigen Trunierverlauf meinen, dass die beiden Mannschaften gleich auf sind. Jedoch unterscheiden sie sich durch ihre Arbeit gegen den Ball sehr deutlich.

Belgien verließ die Gruppe als Erster und Portugal kam mit Ach und Krach als einer der besten vier Gruppendritten eine Runde weiter - was jedoch nichts heißen mag, denn 2016 haben sie als Gruppendritter letztlich den EM-Titel geholt.

Die bisherigen Erfolge

Belgien hat bisher fünfmal an einer EM-Endrunde teilgenommen und bei einer davon, im Jahr 1980, schafften sie es sogar bis ins Finale, in welchem sie allerdings in Rom der Bundesrepublik mit 1:2 unterlagen.