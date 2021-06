EM 2021: Emil Forsberg der neue König von Schweden?

Der Mann, der diesen Wandel überhaupt erst möglich macht und auf Ibrahimovics Sockel treten könnte, heißt Emil Forsberg und macht bei dieser EM bislang, was er will.

Drei Tore stehen bereits auf seinem Konto, eins gegen die Slowakei und zwei gegen Polen, das er somit selbst aus diesem Turnier schoss - und Schweden derweil weiter in die nächste Runde, ins Achtelfinale, wo in Glasgow am heutigen Dienstag die Ukraine wartet. (EM: Schweden - Ukraine, ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Forsberg nicht nur Offensivkraft

Doch Forsberg, der einmal sagte, er habe "viel von Ibrahimovic gelernt", brilliert in Abwesenheit des Superstars nicht nur als treibende Offensivkraft, die kaum eine Chance auslässt, sondern auch als bissiger "Verteidiger", der alle Lücken zuläuft und somit das schwedische Spiel in seiner ganzen Kompaktheit ermöglicht.

Forsberg blüht auch bei Leipzig auf

Das änderte sich aber sukzessive. In der vergangenen Saison war Forsberg absolute Stammkraft, stand 20-mal in der Bundesliga in der Startelf, siebenmal in der Champions League. Allein eine Knieverletzung bremste ihn für ein paar Wochen.