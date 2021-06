EM 2021, Italien: Geheimwaffe Gianni Vio - der Standard-Experte

"Ich wurde direkt von Mancini kontaktiert", wird Vio von The Athletic zitiert: "Wir trafen uns in Bologna, unterhielten uns und schüttelten uns die Hand. Ich habe im letzten September angefangen, (mit der Nationalmannschaft) zu arbeiten."

Eigene Standard-Trainer oder -Experten haben trotzdem die wenigsten Klubs und Nationalmannschaften. Vio ist einer der ganz wenigen seiner Zunft - und in der Öffentlichkeit ein weitgehend unbekannter Name. Das liegt wohl auch daran, dass der Italiener nicht aus dem Fußball-Kosmos kommt.

Ein Banker wird zum Standard-Experten

Seine berufliche Laufbahn hatte lange Zeit nichts mit dem runden Leder zu tun, sondern vielmehr mit Zahlen. Vio arbeitete als Banker bei einer Unicredit Bank in Mestre, einem Vorort von Venedig. Fußballverrückt war auch damals schon - was in Italien aber alles andere als ungewöhnlich ist.

Vio wollte aber nicht nur Fan sein und nahm an Kursen an der italienischen Trainerschule Ivy League in Coverciano teil, ein Ort vor den Toren von Florenz. Dort traf er auf Maurizio Sarri, der damals bei der Banca Toscana arbeitete. Noch so ein Banker, der im Fußball-Business landete. Sarri ist längst als großer Trainer bekannt geworden - und als Kettenraucher.