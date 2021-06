Anzeige

108. Tour de France gestartet: Hollande schickt 184 Fahrer auf die Reise 108. Tour de France gestartet: Hollande schickt 184 Fahrer auf die Reise

Die diesjährige Tour de France hat begonnen © AFP/SID/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

SID

Nur 279 Tage nach der Frankreich-Rundfahrt 2020 hat am Samstag in Brest die 108. Tour de France begonnen.

Nur 279 Tage nach der Frankreich-Rundfahrt 2020 hat am Samstag in Brest die 108. Tour de France begonnen. Nach der Vorjahres-Verschiebung in den Spätsommer aufgrund der Corona-Pandemie wurden diesmal zum angestammten Tour-Termin Ende Juni/Anfang Juli um 12.10 Uhr 184 Fahrer unter anderem vom früheren Staatspräsidenten Francois Hollande auf die 3414 km lange Reise von der Bretagne bis zum Ziel in Paris am 18. Juli geschickt.

Rund 1000 ausgewählte Zuschauer verabschiedeten die Fahrer beim Start in der größten Stadt der Bretagne, an der Strecke selbst warteten aber wieder die gewohnten Zuschauermassen auf das Peloton. Die Corona-Maßnahmen in Frankreich waren zuletzt deutlich gelockert worden, die Tour dürfte sich wieder dem ausgelassenen Volksfest-Charakter früherer Jahre annähern.

Anzeige

An der Startlinie am Hafen von Brest standen auch zwölf deutsche Profis, darunter der 2019er-Gesamtvierte Emanuel Buchmann vom Team Bora-hansgrohe. Fünf Fahrer im Feld waren schon beim zuvor letzten Grand Depart in Brest 2008 am Start: Chris Froome, Mark Cavendish (beide Großbritannien), Alejandro Valverde (Spanien), Vincenzo Nibali (Italien) und Philippe Gilbert (Belgien).