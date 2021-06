Kroatien Co-Trainer Olic lobt Busquets: "Je älter, desto besser"

Kroatiens Co-Trainer Ivica Olic (41) sieht im Ausschalten von Sergio Busquets (32) den Schlüssel für einen Erfolg im EM-Achtelfinale gegen Spanien. "Seine Bedeutung für die Spanier ist jetzt besonders groß, da sie sonst viele jüngere Spieler haben", sagte Olic in einer virtuellen Medienrunde: "Wir wissen, dass er das Bindeglied zwischen Angriff und Verteidigung ist und werden alles versuchen, ihn zu neutralisieren."

Doch das werde am Montag (18 Uhr/ZDF und MagentaTV) alles andere als einfach. "Er ist wie Wein. Je älter, desto besser", führte der ehemalige Bundesliga-Profi aus: "Ich bin mir nicht sicher, ob es möglich sein wird, ihn hundertprozentig auszuschalten, weil er so gut ist." Busquets hatte den Spaniern bei den Unentschieden in den beiden ersten Spielen wegen einer Corona-Infektion gefehlt, mit ihm gab es zum Gruppenabschluss ein 5:0 gegen die Slowakei.