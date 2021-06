Tischtennis: Damen-Doppel mit Mittelham, Winter & Co. sicher auf EM-Podest

Die beiden Damen-Paare des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) können ihre Plaketten im Halbfinale am Samstagnachmittag weiter veredeln. Im Idealfall spielen die DTTB-Doppel den Titel am Sonntag unter sich aus.

In den Einzelkonkurrenzen sind noch das komplette Herren-Quintett und ein Damen-Trio im Wettbewerb. Am frühen Samstagnachmittag stehen die Achtelfinals auf dem Programm, in denen Titelverteidiger und Rekordsieger Timo Boll (Düsseldorf) in einem deutschen Duell auf Duda trifft. Die Sieger aus der Runde der besten 16 spielen am Abend um die Medaillen.