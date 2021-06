EM 2021: Lukas Klostermann fehlt im DFB-Training vor England-Spiel

Rashford mit Kampfansage an Deutschland

Die Auswahl des DFB ist in fast kompletter Mannschaftsstärke in die Vorbereitung auf den Klassiker gegen England im EM-Achtelfinale gestartet.

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ist in fast kompletter Mannschaftsstärke in die Vorbereitung auf den Klassiker gegen England im EM-Achtelfinale gestartet. ( Alles Wichtige zur Fußball-EM 2021 )

Bundestrainer Joachim Löw musste beim Training am Samstagvormittag in Herzogenaurach nur auf Lukas Klostermann verzichten. Der Leipziger arbeitete nach seiner Muskelverletzung im Oberschenkel individuell.

Löw hatte zu Beginn der Einheit im Adi-Dassler-Stadion Redebedarf. Erst sprach er mit Stürmer Timo Werner, dann hielt er eine knapp fünfminütige Ansprache an die Mannschaft.

Nach dem üblichen Regenerationstag nach dem Gruppen-Showdown gegen Ungarn (2:2) hatte Löw seinen Spielern kurzfristig auch am Freitag freigegeben. Das erste K.o.-Spiel findet am Dienstag (EM 2021, Achtelfinale: England - Deutschland am Dienstag um 18 Uhr im LIVETICKER) im Londoner Wembley-Stadion statt.