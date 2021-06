Formel 1 startet ab 2023 in Russland statt in Sotschi in St. Petersburg

Die Formel 1 wird im kommenden Jahr zum vorerst letzten Mal in Sotschi an den Start gehen, ab 2023 findet das Rennen nahe St. Petersburg statt.

Der Große Preis von Russland zieht um: Die Formel 1 wird im kommenden Jahr zum vorerst letzten Mal in Sotschi an den Start gehen, ab 2023 findet das Rennen auf dem Igora Drive nahe St. Petersburg statt. Das teilte die Königsklasse am Samstag mit.