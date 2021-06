Yusuf Demir: Eintracht Frankfurt und BVB mischen mit

Nach Blanco: Holt die Eintracht mit Demir ein weiteres Toptalent?

Eintracht inzwischen eine attraktive Adresse für Talente

Dass Demir in Wien bleibt, ist eher unwahrscheinlich. Sein Vertrag läuft noch bis 2022, eine Verlängerung wird angesichts der Entwicklung schwierig. Für Rapid besteht somit letztmals die Möglichkeit, eine Ablöse zu generieren. "Ich bin ehrgeizig und will spielen. Dafür trainiert man tagtäglich und dann will man seine Leistung auch abrufen", sagte der damals noch mit 17 Jahren auch vor dem Mikrofon sehr klar auftretende Angreifer zuletzt in einem Interview bei Sky Österreich.