Moto3 in Assen: Spitzenreiter Pedro Acosta von Ricardo Rossi überfahren

Motorrad-Pilot Pedro Acosta ist in Assen im Training zum Großen Preis der Niederlande überfahren worden. Dem Spanier geht es aber offenbar gut.

Der spanische Motorrad-Pilot Pedro Acosta ist in Assen im Training zum Großen Preis der Niederlande von einem Konkurrenten überfahren worden. Der Moto3-Spitzenreiter stürzte am Samstagvormittag in der letzten Kurve, der Italiener Ricardo Rossi konnte nicht mehr ausweichen.