Mark van Bommel dachte bei Wolfsburg-Anruf an Bayern-Pleite

Der ehemalige niederländische Nationalspieler will mit den Wölfen an die Erfolge von seinem Vorgänger Oliver Glasner anschließen, der das Team aus der Autostadt in die Champions League geführt hat. ( Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga )

Am Mittwoch wird van Bommel offiziell präsentiert, einen Tag später soll er seine erste Trainingseinheit leiten. Schon jetzt hat der 44-Jährige in einem Interview im Wolfsburg Klub-Fernsehen verraten, an was er beim Anruf der Vereinsverantwortlichen gedacht hat.