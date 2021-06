Bundesliga: FSV Mainz 05 bei Trainingsauftakt vor 500 Zuschauern

Fans können den Trainingsauftakt am 29. Juni beim FSV Mainz 05 vor Ort mitverfolgen. Unter Beachtung der üblichen Regeln sind bis zu 500 Zuschauer erlaubt.

