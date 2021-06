Olympia: IOC-Athleten-Kommission diskutiert Protestmöglichkeiten in Tokio

Bei den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) könnten Proteste und politische Meinungsäußerungen von Sportlern entgegen der bisherigen Regelung in den Wettkampfstätten möglich sein.

Die Athleten-Kommission will am Protestverbot auf dem Siegerpodium festhalten, zuletzt war aber bereits bekannt geworden, dass es für Sportler in Japan wohl mehr Möglichkeiten zu Meinungsäußerungen geben wird. So soll gestattet werden, Ausrüstung und Kleidung mit Slogans zu tragen.