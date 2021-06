Musiala hat schon das Finale im Blick

Jungstar Jamal Musiala hat schon das EM-Endspiel im Blick. "Ein Finale in Wembley zu spielen, wäre eine sehr große Ehre. Ich will nach Dienstag noch einmal auf die Insel zurückkehren", sagte der 18-Jährige der Bild. Die deutsche Nationalmannschaft trifft am Dienstag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) im Achtelfinale im Londoner Fußball-Tempel Wembley auf England. Auch die beiden Halbfinals finden in London statt.