Hamann warnt Löw vor falscher Loyalität

England-Experte Dietmar Hammann hat Fußball-Bundestrainer Joachim Löw vor dem EM-Achtelfinale der deutschen Nationalmannschaft am Dienstag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in London gegen die Three Lions zu einer erfolgsorientierten Planung gemahnt. Der Coach sei "bekannt für seine Loyalität gegenüber seinen Spielern. Das zeichnet ihn seit Jahren aus. Was aber die Aufstellung gegen England betrifft, gibt es keinen Grund, Rücksicht auf irgendeinen Spieler zu nehmen. Es geht darum, die beste Startelf für genau dieses Spiel zu finden", sagte der frühere Vizeweltmeister in einem Interview mit der Tageszeitung Die Welt.