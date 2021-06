Eishockey, NHL: Tampa Bay nach Sieg gegen Islanders Stanley-Cup-Finalist

Das Team aus Florida gewann das siebte und entscheidende Playoff-Halbfinale in der Best-of-seven-Serie gegen die New York Islanders 1:0. (NEWS: Alles zur NHL)

Tampa Bay trifft und Montreal

Gelingt Tampa die Titelverteidigung?

Die Islanders hingegen, die in der Halbfinal-Serie nur nach dem ersten Duell in Führung gelegen hatten, müssen weiter auf ihre erste Teilnahme an den Stanley-Cup-Finals seit 1984 warten. Vor 37 Jahren hatte das Team aus Big Apple nach vier Titelgewinnen in Folge in den Endspielen gegen die Edmonton Oilers verloren.