Britischer Läuferstar Farah verpasst Olympia in Tokio

Großbritanniens Läuferstar Mo Farah wird bei den Olympischen Spielen in Tokio nicht an den Start gehen.

Der viermalige Olympiasieger verfehlte am Freitagabend in Manchester in einem speziellen Ausscheidungsrennen über 10.000 m in 27:47,04 Minuten die geforderte Norm von 27:28 Minuten deutlich.