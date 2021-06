Bonucci über Österreich: "Sind eine harte Nuss"

Koller vor Italien-Spiel: So muss es Österreich angehen

"Sie sind eine harte Nuss. Wir respektieren die Österreicher, sie haben eine großartige Mannschaft und einen guten Teamspirit, da müssen wir aufpassen", sagte der 34 Jahre alte Innenverteidiger von Juventus Turin vor dem Duell am Samstag (21.00 Uhr/ ZDF und MagentaTV ). ( NEWS: Alles zur EM )

Die Italiener sind seit 30 Spielen ungeschlagen und setzten sich in der Gruppe A souverän mit neun Punkten durch. "Die Nationalmannschaft gibt mir so viel Freude", sagte Erfolgstrainer Roberto Mancini: "Ich habe so viel Spaß dabei und möchte weiter Nationaltrainer bleiben. Ich muss mich bei allen Spielern bedanken." (EM: Alle Tabellen der EM 2021)