Para-Sprinter Floors knackt Weltrekord über 200 m

Prothesen-Sprinter Johannes Floors hat beim Sportfest in Leverkusen seinen eigenen Weltrekord über 200 m geknackt.

Der sechsmalige Weltmeister lief die 2021 nicht-paralympische Strecke bei seinem Heimspiel in 21,04 Sekunden und verbesserte damit seine knapp zwei Jahre alte Bestmarke um acht Hundertstelsekunden.

Die Form im Hinblick auf die in knapp zwei Monaten startenden Paralympics in Tokio (24. August bis 5. September) passt.

Weitspringer Markus Rehm konnte derweil in der Startklasse T64 nicht an seine Glanzleistung von der Europameisterschaft anknüpfen. Der Lokalmatador kam in seinem besten Versuch auf 8,02 m und blieb damit exakt 60 Zentimeter unter seinem vor vier Wochen gesprungenen Weltrekord von der EM.