Alaba vor Italien-Duell: "Geiles Spiel in einem sehr geilen Stadion"

Koller vor Italien-Spiel: So muss es Österreich angehen

"Ein geiles Spiel in einem sehr, sehr geilen Stadion. Dementsprechend ist auch die Stimmung bei uns. Für jeden Einzelnen geht ein Traum in Erfüllung", sagte der langjährige Star von Bayern München vor dem Duell am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) im Londoner Wembley-Stadion. (NEWS: Alles zur EM)