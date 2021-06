EM, Österreich & Arnautovic vor Italien-Duell: Das sagt Franz Wohlfahrt

Österreichs Torwart-Ikone Franz Wohlfahrt spricht bei SPORT1 über Marko Arnautovic, Austrias EM-Chancen - und sagt, was er von Manuel Neuer und dem DFB-Team hält.

Franz Wohlfahrt kennt Österreichs Nationalmannschaft und die Befindlichkeiten seines Landes in Sachen Fußball: 59 Länderspiele spulte der frühere Klasse-Torhüter zwischen 1987 bis 2001 für Austria ab, stand auch bei der WM 1998 in Frankreich zwischen den Pfosten.

Kein Wunder also, dass der heute 56-Jährige bei der Europameisterschaft Österreichs prestigeträchtigem Achtelfinal-Duell mit Italien entgegenfiebert

"Durch den absolut verdienten Sieg gegen die Ukraine ist in Österreich jetzt Euphorie da, es gibt jetzt neun Millionen Teamchefs", sagte Wohlfahrt bei SPORT1 in EM Aktuell . Die Erwartungen seien entsprechend groß, "auch wenn Italien Favorit ist. Die Mannschaft kann aber etwas Großartiges schaffen." ( SERVICE: Der Spielplan der EM )

Und doch weiß natürlich auch der frühere Bundesliga-Torhüter des VfB Stuttgart: "Das Weiterkommen wäre eine Sensation. Allein wenn ich mir Italiens Viererkette anschauen mit Leonardo Bonucci und Giorgio Chiellini, die haben so viel Erfahrung." Wohlfahrt hofft daher, dass "Österreich keine Angst haben wird."

Koller vor Italien-Spiel: So muss es Österreich angehen

Franz Wohlfahrt vergleicht Arnautovic mit Toni Polster

"Er kann vielleicht die Vorbildfunktion nicht immer so ausfüllen, aber das verzeiht man ihm in Österreich", fügte Wohlfahrt an. (EM: Alle Tabellen der EM 2021)