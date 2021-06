Medien: Nübel zum Medizincheck in Monaco - Ulreich zu den Bayern

Der Wechsel von Torhüter Alexander Nübel von Bayern München zur AS Monaco steht offenbar unmittelbar bevor.

Der Wechsel von Torhüter Alexander Nübel von Bayern München zur AS Monaco steht offenbar unmittelbar bevor. Wie Sky und Sport1 übereinstimmend berichteten, flog der Ersatzkeeper des deutschen Rekordmeisters am Freitag nach Monaco, um dort bis Samstag den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren. Danach soll Nübel vom Tabellendritten der abgelaufenen Saison in Frankreich für zwei Jahre ausgeliehen werden.