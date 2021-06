Tischtennis-EM: Boll im Achtelfinale - Mixed spielt um Gold

Rekord-Europameister Timo Boll hat im Einzel-Wettbewerb den Einzug ins Achtelfinale der Tischtennis-EM in Warschau geschafft. Der 40-Jährige gewann am Freitagabend gegen den Engländer Paul Drinkhall mit 4:2 Sätzen. In der Runde der besten 16 trifft Boll nun auf den Sieger zwischen Benedikt Duda (Gummersbach) und Andreas Levenko (Österreich).

Zudem zog Ruwen Filus in das Achtelfinale ein. Die Partie des 33-Jährigen gegen den Slowenen Bojan Tokic wurde mit 4:0 gewertet, da Tokic verletzungsbedingt am Ende des zweiten Satzes aufgeben musste. Am Abend spielen noch drei weitere deutsche Herren um den Einzug in die dritte Runde, darunter auch Ex-Europameister Dimitrij Ovtcharov.