FC Bayern: Jann-Fiete Arp wechselt zu Holstein Kiel

So artistisch macht Arp sein erstes Tor für Bayern

2019 wechselte Fiete Arp mit viel Vorschusslorbeeren zum FC Bayern, nun ist seine Zeit in München (vorerst) vorbei. Ein Zweitligist soll zur neuen Heimat werden.

Was SPORT1 bereits vor einigen Tagen berichtete , ist nun offiziell. Jann-Fiete Arp wechselt vom FC Bayern zu Holstein Kiel. Der Stürmer wird für eine Saison an den Zweitligisten ausgeliehen.

"Mit Fiete Arp gewinnen wir einen hochtalentierten, jungen Stürmer mit norddeutschen Wurzeln, der bei uns in Kiel die Möglichkeit hat, sich in unserem Umfeld weiterzuentwickeln. Wir sind davon überzeugt, dass Fiete uns mit seinen Qualitäten und seiner Variabilität in der Offensive bereichern wird", sagte Kiels Sportchef Uwe Stöver.