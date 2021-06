Kenia-Rallye: Neuville führt, Ogier fällt zurück

Thierry Neuville führt in Kenia © AFP/SID/TONY KARUMBA

So hat nun Neuville beste Chancen, sich im WM-Dreikampf zurückzumelden, obwohl auch er am Freitagnachmittag noch Schreckmomente überstehen musste. Zwei Reifenschäden am Hyundai kosteten ihn 40 Sekunden, die Spitze hielt er dennoch. Der Belgier war als Gesamtdritter nach Kenia gekommen und könnte nun deutlich verkürzen.