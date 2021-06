Kroos stört sich an Schwarz-Weiß-Denken

Toni Kroos stört sich einmal mehr am Schwarz-Weiß-Denken in Bezug auf die deutsche Nationalmannschaft. Das Weiterkommen nach dem Ungarn-Remis kommentiert er kernig.

Toni Kroos stört sich am Schwarz-Weiß-Denken in Bezug auf die deutsche Fußball-Nationalmannschaft.

"Wir sind froh, in dieser Gruppe weitergekommen zu sein, was uns nicht jeder zugetraut hat. Auch wenn es jetzt natürlich wieder so ist, die ganzen Fähnchen im Wind: Nach Portugal waren wir Europameister, jetzt haben wir es nicht mehr verdient, weiterzukommen. Das kennen wir in so einem Turnier", sagte Kroos in seinem Podcast Einfach mal luppen mit Bruder Felix.