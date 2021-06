Bale: Wales ist "immer der Underdog"

Gareth Bale will bei der Fußball-EM mit Wales auch Dänemark überraschend. "Wir sind immer der Underdog.

Gareth Bale will bei der Fußball-EM mit Wales auch Dänemark überraschend. "Wir sind immer der Underdog. Aber das kennen wir schon", sagte der Rechtsaußen von Tottenham Hotspur vor dem Achtelfinale am Samstag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Amsterdam. "Wir sind bereit. Wir sind alle gut drauf, jeder gibt 100 Prozent."