Rossi neuer Ehrenbürger von Assen: "Eine magische Strecke"

Die Stadt Assen hat den italienischen MotoGP-Superstar Valentino Rossi im Rahmen des diesjährigen Grand Prix der Niederlande zum Ehrenbürger ernannt. Bürgermeister Marco Out überreichte dem neunmaligen Weltmeister eine Urkunde und einen Blumenstrauß.

"Ich bin sehr stolz. Das ist eine große Ehre, weil Assen ein wichtiger Name und ein wichtiger Ort für alle Fahrer und Motorradfans ist", sagte der Yamaha-Pilot. Rossi hat in Assen zehn Siege geholt, ob er seine Karriere 2022 fortsetzt, ist fraglich. Das Rennen findet am Sonntag (14.00 Uhr/ServusTV und DAZN) statt.