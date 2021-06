Transgender-Mann Sugiyama ins japanische Olympische Komitee aufgenommen

Fumino Sugiyama wurde einen Monat vor den Wettkämpfen in Tokio als erste Transgender-Person ins japanische Olympische Komitee aufgenommen.

Der ehemalige Fechter Fumino Sugiyama wurde einen Monat vor den Wettkämpfen in Tokio als erste Transgender-Person ins japanische Olympische Komitee aufgenommen. Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP. Der heute 36 Jahre alte Sugiyama war Mitglied des japanischen Frauenfechtteams, bis er mit 25 Jahren zurücktrat und sich als Transgender outete.

"Was sich am meisten verändert hat, ist die Anerkennung", sagte Sugiyama: "Viele Leute hatten den Begriff LGBT bis vor ein paar Jahren noch nie gehört, aber jetzt ist er im Mainstream angekommen."

In der vergangenen Woche hatte sich bereits der japanische Fußball-Star Kumi Yokoyama, Teilnehmer an der Frauen-WM 2019 und in der Saison 2017/18 beim 1. FFC Frankfurt aktiv, als Transgender-Mann geoutet.